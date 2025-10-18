Roma proteste contro i varchi notturni
Molte zone del centro di Roma sono a traffico limitato, oltre che di giorno, anche la notte del venerdì e del sabato, dalle 23 alle 3, per evitare ingorghi legati alla movida. Restavano fuori da questa logica, finora, solo alcuni rioni. Ma il Primo Municipio, con una risoluzione approvata all'unanimità, vuole chiedere al Campidoglio l'estensione delle chiusure a tutto il centro. Ristoranti e bar sono molto preoccupati delle restrizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Lezioni sospese e proteste per la Palestina: continua l'ondata di occupazioni nelle scuole di Roma https://ift.tt/3H7w6Ux - X Vai su X
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_ottobre_10/roma-via-guido-reni-proteste-e-tensioni-il-comune-pronto-a-rivedere-la-pista-ciclabile-dc5f0c5b-b534-4e0e-874e-4c6bdf3e7xlk.shtml A VIA GUIDO RENI I CITTADINI PROTESTANO PER OPPORSI ALLA - facebook.com Vai su Facebook
La lunga giornata di Roma tra sciopero e proteste - Attesa per il corteo pro Palestina, con 100mila persone previste domani ... Riporta rainews.it
Roma, protesta in Campidoglio contro la Ztl Fascia Verde: “Stop alle ecofollie” - Centinaia di cittadini in piazza contro i nuovi limiti alla circolazione e la politica ambientale della giunta Gualtieri ... Secondo rainews.it
Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sciopero generale - Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Secondo tg24.sky.it