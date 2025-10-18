Roma Primavera-Cagliari Guidi | Sosta positiva sarà una bella sfida

Torna protagonista anche la Roma Primavera in questo weekend al rientro dalla sosta per le nazionali. Domani, domenica 19 ottobre, la formazione allenata da Federico Guidi ospiterà il Cagliari al Tre Fontane nell’ottava giornata di campionato, nel match in programma alle ore 13:00. I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive contro Frosinone e Napoli e occupano la sesta posizione in classifica con 13 punti, a -4 dal Genoa capolista. Guidi: “Per ora la classifica non dice il vero valore delle squadre”. Alla vigilia della gara, Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: “ Sosta positiva, i ragazzi hanno fatto un lavoro di alto livello e durante gli allenamenti hanno messo in mostra tanti miglioramenti, spero di vederli anche in partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

