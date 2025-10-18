Roma moda in dialogo | spazio ai giovani a Forces of Fashion 2025

Roma torna a respirare moda e visione: all'Acquario Romano, una giornata intera accende il dialogo tra creativi e studenti per l'edizione 2025 di Forces of Fashion. È un incontro che unisce energia giovane e leadership del settore, e racconta una città che sceglie di essere motore culturale, con lo sguardo puntato sul futuro e radici.

Moda, Onorato: "Roma città viva, sosteniamo i giovani a 'vivere' la loro passione'' - L'assessore di Roma Capitale ha aperto accanto a Francesca Ragazzi l'edizione 2025 di 'Forces of Fashion' organizzata da 'Vogue Italia'

Forces of Fashion torna a Roma: moda, idee e connessioni alla Casa dell'Architettura - È un'occasione per valorizzare i giovani, promuovere la cultura e costruire ponti tra chi fa moda e chi la sogna

Forces of Fashion 2025 a Roma oggi, 18 ottobre: segui il live streaming e scopri il palinsesto dei talk con i protagonisti del mondo della moda - Tutto sulla terza edizione italiana di Forces of Fashion: scopri chi sarà con noi sul palco della Casa dell'Architettura, presso il Complesso Monumentale dell'Acquario Romano, nel cuore della Capitale