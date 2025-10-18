Roma ministro Giuli canta Albachiara di Vasco Rossi per annunciare la vittoria di Alba come Capitale dell' Arte Contemporanea 2027 - VIDEO
Durante la cerimonia al Mic, il ministro della Cultura Alessandro Giuli sorprende tutti intonando “Albachiara” per celebrare la vittoria della città di Alba Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è reso protagonista di un simpatico siparietto a Roma, nella sede del dicastero. Nella cer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
