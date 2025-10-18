Roma Inter Zazzaroni e Caressa analizzano il match | Ecco come finirà questa sera

Inter News 24 Roma Inter, Zazzaroni e Caressa analizzano il match di questa sera e quello di Torino tra i granata e il Napoli. Le loro parole: «Ecco come finirà questa sera». Alla vigilia del big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, in programma questa sera alle 20.45, due volti noti del giornalismo sportivo italiano, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, hanno dato il loro pronostico ai microfoni di Radio Dee Jay, durante la trasmissione Football Club. IL PRONOSTICO DI ZAZZARONI – «Fanno uno a uno», ha dichiarato il direttore del Corriere dello Sport, convinto che la gara tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l’ Inter di Cristian Chivu sarà equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto che ha dato il suo pronostico anche a Numero1 Podcast. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Zazzaroni e Caressa analizzano il match: «Ecco come finirà questa sera»

