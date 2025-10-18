Roma Inter Zazzaroni e Caressa analizzano il match | Ecco come finirà questa sera

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Roma Inter, Zazzaroni e Caressa analizzano il match di questa sera e quello di Torino tra i granata e il Napoli. Le loro parole: «Ecco come finirà questa sera». Alla vigilia del big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, in programma questa sera alle 20.45, due volti noti del giornalismo sportivo italiano, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, hanno dato il loro pronostico ai microfoni di Radio Dee Jay, durante la trasmissione Football Club. IL PRONOSTICO DI ZAZZARONI – «Fanno uno a uno», ha dichiarato il direttore del Corriere dello Sport, convinto che la gara tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l’ Inter di Cristian Chivu sarà equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto che ha dato il suo pronostico anche a Numero1 Podcast. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter zazzaroni e caressa analizzano il match ecco come finir224 questa sera

© Internews24.com - Roma Inter, Zazzaroni e Caressa analizzano il match: «Ecco come finirà questa sera»

Argomenti simili trattati di recente

roma inter zazzaroni caressaCaressa: “Mai vista capolista ignorata come la Roma. Gioca l’Inter e tutti a chiedersi se…” - Fabio Caressa su Radio Dee Jay ha parlato della partita di questa sera tra la squadra di Gasperini e quella di Chivu ... Lo riporta msn.com

roma inter zazzaroni caressaPronostici, come finisce Roma-Inter? Zazzaroni: “Vi dico il risultato”. Caressa: “Sono tentato di dire…” - I due giornalisti hanno detto la loro sul risultato della partita che si giocherà questa sera all'Olimpico tra Roma e Inter ... Segnala msn.com

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Torino-Napoli, Roma-Inter e Milan-Fiorentina" - La Serie A entra nel vivo con la settima giornata di campionato che ha in programma tante sfide interessanti. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Zazzaroni Caressa