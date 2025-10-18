Roma Inter vietato sbagliare per Gasperini e Chivu Sarà una sfida decisiva per la lotta Scudetto

Inter News 24 Roma Inter si prospetta il big match della settimana. Giallorossi e nerazzurri sono obbligati a fare bene per rimanere in corsa Scudetto. Allo stadio Olimpico va in scena Roma-Inter, una delle sfide più attese della stagione. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League, affrontano la capolista guidata da Gian Piero Gasperini in un match che può segnare una svolta nella corsa scudetto. Entrambe le squadre vivono un momento di grande fiducia e arrivano alla sfida con ambizioni dichiarate, ma anche con la consapevolezza che una sconfitta peserebbe molto sull'equilibrio del campionato.

Torna la serie A: alle 15 #LecceSassuolo e #PisaVerona. Poi 2 incontri di cartello: alle 18.00 #TorinoNapoli e alle 20.45 #RomaInter. Tutte le radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di Francesco Albanese #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X

Mancini: "Roma fortunata? No, abbiamo sudato ogni vittoria. L'Inter va presa di petto" - Gasperini lo aveva già avuto all'Atalanta e ha deciso di costruire intorno a lui un reparto difensivo che, al momento, si presenta come il migliore del campionato. Lo riporta msn.com

Roma claim derby spoils, Inter put campaign back on track - AS Roma claimed the spoils in Sunday's derby against Lazio, with Lorenzo Pellegrini firing home in the first half to give his side a 1- ansa.it scrive