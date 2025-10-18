Roma-Inter ultras nerazzurri sotto scorta | il gemellaggio con la Lazio spaventa
È ufficialmente iniziato l’avvicinamento a quello che è senza dubbio il match di cartello di questa settima giornata di Serie A, tanto per l’attuale classifica quanto per la storicità dei due club. Un Roma-Inter che promette scintille, e forse non solo sul campo: questa mattina è scattato il piano sicurezza della Questura in vista della sfida dell’ Olimpico (alle 20:45), per quella che è considerata a tutti gli effetti una partita a rischio scontri. “Colpa” anche del gemellaggio tra nerazzurri e Lazio, acerrima rivale dei giallorossi a sua volta legata alla tifoseria del Nizza, con la quale non sono mancati accesi tafferugli poco meno di un mese fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
