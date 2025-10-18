Roma Inter Thuram ci sarà! L’attaccante nerazurro nonostante l’infortunio seguirà la squadra dagli spalti

Inter News 24 Roma Inter, Thuram sarà della partita! L’attaccante francese, nonostante l’infortunio, arriverà a Roma per assistere al big match. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a scendere in campo all’ Olimpico di Roma per affrontare la Roma nella sesta giornata di campionato, ma tra i protagonisti attesi mancherà uno dei volti più rappresentativi della squadra: Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro, ancora alle prese con l’infortunio rimediato nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga dello scorso 30 settembre, prima della sosta, non è stato convocato dal tecnico rumeno per la trasferta nella Capitale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Thuram ci sarà! L’attaccante nerazurro, nonostante l’infortunio, seguirà la squadra dagli spalti

La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X

