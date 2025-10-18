La sosta è ormai terminata ed i riflettori tornano completamente ad essere sulla Serie A, che da questo pomeriggio ha inaugurato il programma della settima giornata. Dopo le due gare delle ore 15 e quella delle 18, l’anticipo serale vedrà impegnata la Roma nel big match contro l’Inter, in programma allo Stadio Olimpico. La formazione di Gasperini arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione convincente soprattutto dal punto di vista dei risultati, che hanno portato a cinque vittorie nelle prime sei gare. L’obiettivo della Roma è sia quello di continuare sotto questo punto di vista sia di far lievitare anche le proprie prestazioni, cercando di soddisfare sempre più le richieste tecniche e tattiche del tecnico di Grugliasco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Inter Streaming Gratis: il big match dell’Olimpico in Diretta Live