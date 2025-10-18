Roma Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Roma Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ROMA INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 20,45 Roma e Inter scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la settima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Roma e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it
MATCHDAY ? 20:45, #RomaInter DAJE ROMA DAJE! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X
Dove vedere Roma-Inter oggi in tv: canale e diretta streaming - Inter: il canale dove vederla e come fare per godersi il big match dell'Olimpico. Scrive goal.com
Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel big match dell'Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano i nerazzurri di Cristian Chivu nel settimo turno di campionato ... Segnala tuttosport.com
Roma-Inter, oggi in Tv: doppia diretta, canale, orario, streaming e polemiche - Stasera 18 ottobre la Roma ospita l’Inter nell’ultimo anticipo della serie A: due opzioni per vedere il big match (ma non in chiaro), ecco chi lo trasmette ... Scrive libero.it