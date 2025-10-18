Il portiere svizzero tra i protagonisti della vittoria nerazzurra all’Olimpico: le sue parole in conferenza stampa L’Inter passa all’Olimpico e si conferma la squadra più in forma del campionato con la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions League. Oggi il suo ruolo l’ha avuto anche Yann Sommer, protagonista con un paio di parate importanti, soprattutto su Dybala. Sommer (LaPresse) – calciomercato.it Nel postpartita il portiere svizzero ha parlato in conferenza stampa: “ Vale 3 punti o 6? Tre. Erano importantissimi, abbiamo fatto un secondo tempo difficile insiene, sono tre punti molto importanti per il nostro cammino fuori casa”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Inter, Sommer risponde alle critiche. Poi esalta Akanji: “Sempre la cosa giusta”