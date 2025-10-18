Roma Inter sfida ad alta quota | dopo la sosta per le Nazionali Chivu cerca la sesta vittoria consecutiva L’analisi

Inter News 24 Roma Inter, sfida ad alta quota. L’analisi dell’Inter sul proprio sito ufficiale: Chivu cerca la sesta vittoria consecutiva dopo la pausa Nazionali. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’ Inter di Cristian Chivu torna in campo per la settima giornata di Serie A 202526. I nerazzurri fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle partite più attese e ricche di tradizione del calcio italiano. La squadra milanese arriva all’appuntamento in un momento di forma straordinario, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe, e determinata a proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

