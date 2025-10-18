Roma Inter sfida ad alta quota | dopo la sosta per le Nazionali Chivu cerca la sesta vittoria consecutiva L’analisi
Inter News 24 Roma Inter, sfida ad alta quota. L’analisi dell’Inter sul proprio sito ufficiale: Chivu cerca la sesta vittoria consecutiva dopo la pausa Nazionali. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’ Inter di Cristian Chivu torna in campo per la settima giornata di Serie A 202526. I nerazzurri fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle partite più attese e ricche di tradizione del calcio italiano. La squadra milanese arriva all’appuntamento in un momento di forma straordinario, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe, e determinata a proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
MATCHDAY ? 20:45, #RomaInter DAJE ROMA DAJE! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X
Roma vs. Inter, o confruntare de rang înalt pe stadionul Olimpico: Gasperini ?i Chivu î?i înfrunta trecutul. Napoli spera sa-i depa?easca. - Liga se reia dupa pauza interna?ionala cu un meci palpitant: Roma vs. Secondo firstonline.info
Verso Roma-Inter, cancelli aperti alle 18.15: le info per i tifosi - Lo Stadio Olimpico è pronto a riempirsi di nuovo: dopo la sosta per le nazionali torna in campo la formazione di Gasperini, che se la vedrà con i nerazzurri ... Lo riporta ilromanista.eu
Attesa per il big match Roma-Inter: la squadra di Gasperini difende la vetta della classifica - Scontro ad alta tensione all’Olimpico: la Roma cerca il riscatto, mentre l’Inter di Gasperini punta a consolidare il primato in Serie A ... Scrive altarimini.it