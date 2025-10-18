Roma-Inter probabili formazioni | testa a testa sulla sinistra Dybala falso nueve?
Riparte oggi il campionato con la settima giornata, e non può che essere Roma-Inter, in programma alle 20:45 all’ Olimpico, a catalizzare l’attenzione dello Stivale. L’importanza della sfida è ovvia, non solo per una classifica positiva per entrambe ma soprattutto perché per i giallorossi è un banco di prova interessante per constatare se davvero la squadra è in grado di competere per le primissime posizioni della classifica. Nerazzurri tirati a lucido dal metodo Chivu, che dopo una fisiologica fase di adattamento sembra aver preso il via ed ha inanellato una serie di ottimi risultati in fila. Non bisognerà sbagliare nulla, a cominciare dalle scelte sull’11 titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Svilar: "Con Gasperini la Roma è fortissima, l'Inter non ci spaventa" #romainter #svilar - X Vai su X
? Roma-Inter, Bailey convocato da Gasperini: ecco la lista completa - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel big match dell'Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano i nerazzurri di Cristian Chivu nel settimo turno di campionato ... Da tuttosport.com
Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: vari nodi da sciogliere (Serie A, oggi 18 ottobre 2025) - Probabili formazioni Roma Inter, oggi 18 ottobre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari allo stadio Olimpico per la partita di Serie A. Da ilsussidiario.net
Roma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Oggi, sabato 18 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico si gioca Roma- fanpage.it scrive