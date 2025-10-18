Riparte oggi il campionato con la settima giornata, e non può che essere Roma-Inter, in programma alle 20:45 all’ Olimpico, a catalizzare l’attenzione dello Stivale. L’importanza della sfida è ovvia, non solo per una classifica positiva per entrambe ma soprattutto perché per i giallorossi è un banco di prova interessante per constatare se davvero la squadra è in grado di competere per le primissime posizioni della classifica. Nerazzurri tirati a lucido dal metodo Chivu, che dopo una fisiologica fase di adattamento sembra aver preso il via ed ha inanellato una serie di ottimi risultati in fila. Non bisognerà sbagliare nulla, a cominciare dalle scelte sull’11 titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Inter, probabili formazioni: testa a testa sulla sinistra, Dybala falso nueve?