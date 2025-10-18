Roma Inter pagelle | Mkhitaryan il professore Bonny sembra Thuram Esposito gioca da veterano

Roma Inter pagelle. L’Inter espugna lo stadio Olimpico, ottiene la quinta vittoria consecutiva e ottiene la testa della classifica a pari punti con Roma e Napoli. A deciderla Bonny dopo 6 minuti ma nel complesso la prestazione è stata straordinaria. Ecco le pagelle dei nerazzurri. Sommer 7 Ancora una volta fondamentale. La parata d’istinto su Dybala è da copertina, pura reattività e tecnica. Risponde presente anche sulla punizione dell’argentino e nega a Celik un gol fatto. Solo un’uscita a vuoto macchia una prestazione altrimenti perfetta. Akanji 7 Partita di letture intelligenti e movimenti impeccabili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it