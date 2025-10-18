Roma Inter nerazzurri pronti a centrare un obiettivo che manca da più di un anno! Ecco quale

Inter News 24 Roma Inter, i nerazzurrivo pronti ad allungare la striscia positiva di questo avvio di stagione. Sesta vittoria consecutiva e non solo, cosa cerca Chivu. Dopo la sosta per le Nazionali, l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per la settima giornata di Serie A 202526, in una delle sfide più affascinanti del calcio italiano: quella contro la Roma allo Stadio Olimpico. Un match dal sapore speciale, che rievoca una lunga storia di rivalità e grandi duelli, ma che questa volta arriva in un momento di forma straordinario per i nerazzurri. La squadra di Chivu vola sulle ali dell’entusiasmo: cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe e la possibilità di centrare la sesta, un traguardo che manca dal marzo 2024. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, nerazzurri pronti a centrare un obiettivo che manca da più di un anno! Ecco quale

Approfondisci con queste news

MATCHDAY ? 20:45, #RomaInter DAJE ROMA DAJE! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X

Inter, Operazione Aggancio senza Thuram. Roma pronta a fare il tagliando ai nerazzurri - Riparte il campionato e per l'Inter c'è subito la sfida alla capolista Roma. Riporta msn.com

Roma-Inter: dove vederla in TV - La Serie A riparte col botto dopo la sosta: sabato 18 ottobre 2025, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di una sfida ad altissima tensione tra Roma ... Come scrive funweek.it

Roma-Inter: orario, formazioni e dove vederla in tv - Inter di sabato 18 ottobre 2025: le probabili formazioni e dove vederlo in diretta tv e in streaming. Secondo newsmondo.it