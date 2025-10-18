Inter News 24 Roma Inter: si prospetta una prova di forza per i ragazzi di Chivu. Se non dovessero vincere, le cose si complicherebbero molto. Dopo la sosta per le nazionali, riparte la Serie A e per l’ Inter è subito tempo di grande sfide. I nerazzurri affrontano la Roma capolista all’Olimpico, in un match che rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Cristian Chivu, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Come evidenziato dal Corriere della Sera, il confronto con i giallorossi servirà a misurare la reale consistenza di una formazione che, fino a questo momento, ha costruito i propri successi contro avversari di medio livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter, nerazzurri chiamati alla vittoria. Cosa succederebbe in caso di passo falso dei nerazzurri