Roma Inter nerazzurri chiamati alla vittoria Cosa succederebbe in caso di passo falso dei nerazzurri
Inter News 24 Roma Inter: si prospetta una prova di forza per i ragazzi di Chivu. Se non dovessero vincere, le cose si complicherebbero molto. Dopo la sosta per le nazionali, riparte la Serie A e per l’ Inter è subito tempo di grande sfide. I nerazzurri affrontano la Roma capolista all’Olimpico, in un match che rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Cristian Chivu, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Come evidenziato dal Corriere della Sera, il confronto con i giallorossi servirà a misurare la reale consistenza di una formazione che, fino a questo momento, ha costruito i propri successi contro avversari di medio livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Torna la serie A: alle 15 #LecceSassuolo e #PisaVerona. Poi 2 incontri di cartello: alle 18.00 #TorinoNapoli e alle 20.45 #RomaInter. Tutte le radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di Francesco Albanese #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X
Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel big match dell'Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano i nerazzurri di Cristian Chivu nel settimo turno di campionato ... Segnala tuttosport.com
Attesa per il big match Roma-Inter: la squadra di Gasperini difende la vetta della classifica - Scontro ad alta tensione all’Olimpico: la Roma cerca il riscatto, mentre l’Inter di Gasperini punta a consolidare il primato in Serie A ... Secondo altarimini.it
Roma-Inter: tutte le info per chi viene all'Olimpico - L'AS Roma Fan Zone si trova in Piazza del Foro Italico con il palco e nel piazzale all’interno della Tribuna Tevere, dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio, con tante attività gratuite ... Secondo asroma.com