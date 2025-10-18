Roma Inter Massara dice la sua sul big match di oggi | Servirà una partita praticamente perfetta

Inter News 24 Roma Inter, il commento di Massara, ds dei giallorossi, sull’incontro di oggi con i nerazzurri: «Contro l’Inter servirà una partita senza errori». Ricky Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter. Il dirigente ha sottolineato l’importanza della partita e l’obiettivo della squadra di migliorare continuamente, in particolare sotto l’aspetto offensivo. «Gasperini sa come vincere, dobbiamo continuare a crescere». «Sono tornato in una piazza meravigliosa con una proprietà splendida e ambizioni, ci sono tutti gli ingredienti per fare grandi cose. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Massara dice la sua sul big match di oggi: «Servirà una partita praticamente perfetta»

