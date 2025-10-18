Roma-Inter LIVE le formazioni ufficiali | Dybala e Pellegrini dal 1?
Gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento hanno alimentato le aspettative di questa Roma, che si presenta al settimo appuntamento del campionato in vetta alla classifica. Per confermare quanto di buono messo in mostra fino a questo momento, i giallorossi cercheranno un’altra ottima prestazione contro l’Inter, con il fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 14 minuti fa 18 Ottobre 2025 19:46 19:46 Le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
