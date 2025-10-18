Roma Inter LIVE 0-1 | Mkhitaryan sfiora il gol dopo l’assist di Frattesi occasione per i nerazzurri

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico per Roma Inter, match valevole per la 7^giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per Roma Inter, la supersfida valevole per il 7° turno del campionato di Serie A 202526. Riprende il campionato dopo la sosta nazionali di ottobre. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, in testa alla classifica con 15 punti, sono reduci dalla vittoria ottenuta per 1 a 2 contro la Fiorentina. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 4 ad 1 contro la Cremonese, si trovano al quarto posto in classifica con 12 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter LIVE 0-1: Mkhitaryan sfiora il gol dopo l’assist di Frattesi, occasione per i nerazzurri

Roma-Inter 0-1, il risultato LIVE - La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, ... Scrive sport.sky.it

LIVE - Roma-Inter 0-1, 10': Bonny fulmina la difesa e spacca la partita, tentativo dalla distanza di Calhanoglu - Calhanoglu prova dalla lunga distanza, Svilar si accuccia sul pallone bloccandolo. Riporta fcinternews.it

Roma-Inter diretta: segui la partita di Serie A LIVE - Il big match dell'Olimpico mette di fronte la squadra di Gasperini, prima in classifica, e quella di Chivu, quarta e dietro di ... Da msn.com