Roma Inter le ultime indicazioni dalla rifinitura dei giallorossi | Gasperini ha preso questa decisione su Dybala!

Inter News 24 Ecco di che si tratta. Ultime ore di riflessione per Gian Piero Gasperini in vista della supersfida di questa sera contro l’Inter. Dopo l’allenamento di rifinitura svolto a Trigoria, il tecnico della Roma starebbe maturando un’idea suggestiva per provare a scardinare la difesa nerazzurra e dare una scossa a un attacco apparso finora un po’ sterile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore giallorosso sta seriamente valutando l’ipotesi di schierare contemporaneamente i suoi tre uomini di maggior talento offensivo: Paulo Dybala, Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, le ultime indicazioni dalla rifinitura dei giallorossi: Gasperini ha preso questa decisione su Dybala!

Leggi anche questi approfondimenti

MATCHDAY ? 20:45, #RomaInter DAJE ROMA DAJE! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X

Diretta Roma-Inter: probabili formazioni e info streaming - Tutto sul big match del sabato del calcio italiano ... Scrive milano.cityrumors.it

Roma-Inter: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro - Torna la Serie A che riparte subito con un big match, quello dell'Olimpico tra Roma e Inter, valido per la settima giornata di campionato. Come scrive ilmessaggero.it

Roma-Inter, le probabili formazioni: dal ruolo di Dybala al sostituto di Thuram - Saverio Fattori Terminata la sosta per le nazionali, torna il campionato e il big match della 7^ giornata si gioca all’Olimpic ... Segnala msn.com