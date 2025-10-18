Torna la nostra rubrica “video virali” che ci racconta il calcio giorno dopo giorno, oggi ci concentriamo sull’evento di giornata e cioè sulla sfida Roma-Inter. Alle 20.45 si torna in campo con un altro match di assoluto livello tra due squadre che sono partite in maniera differente ma reciteranno la parte delle protagoniste. (ANSA) TvPlay.it All’andata l’anno scorso terminò 0-1 con un gol all’ora di gioco decisivo di Lautaro Martinez. Una partita equilibrata e che si è retta sul filo per tutti i 90 minuti con i giallorossi che non avrebbero meritato di perdere ma con i nerazzurri pronti a sfruttare cinicamente l’occasione loro capitata. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Roma-Inter l’anno scorso l’ha decisa Lautaro, ma al ritorno a Milano Inzaghi ha perso lo Scudetto