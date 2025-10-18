Roma-Inter Gasperini | Preso un bruttissimo gol Ecco cosa ha fatto davvero la differenza

I giallorossi si fanno agganciare dalla squadra di Chivu perdendo la seconda partita in campionato, sempre in casa: le parole del tecnico La Roma si ferma per la terza volta in questa stagione tra campionato ed Europa League, per la terza in casa, facendosi agganciare proprio dall’Inter in vetta a quota 15, insieme al Napoli. Ma in attesa del Milan, in campo domani con la Fiorentina. Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it All’Olimpico passa la squadra di Chivu grazie alla rete di Bonny dopo 6 minuti, che resiste fino alla fine nonostante le almeno 2-3 occasioni importanti non trasformate dai giallorossi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma-Inter, Gasperini: “Preso un bruttissimo gol. Ecco cosa ha fatto davvero la differenza”

