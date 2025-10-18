Roma Inter formazioni ufficiali | scelto il partner di Lautaro Gasp sorprende in avanti
Roma Inter formazioni ufficiali. Torna la Serie A con una sfida d’altissimo livello allo Stadio Olimpico di Roma. L’ Inter di Cristian Chivu affronta la Roma di Gian Piero Gasperini in un match che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto. I giallorossi arrivano da capolista e vogliono difendere il primato, mentre i nerazzurri cercano un successo pesante per rilanciarsi dopo la pausa per le nazionali. Tutto pronto dunque per una partita che promette spettacolo e grande intensità. Il tecnico nerazzurro sceglie la linea della continuità, puntando sui “titolarissimi”. Davanti, al fianco di Lautaro Martinez, ci sarà Ange-Yoan Bonny, chiamato a sostituire l’infortunato Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
