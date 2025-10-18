Roma Inter è anche Soulé contro Lautaro così il Toro ha convinto Chivu a schierarlo dal 1? | il retroscena verso la sfida in salsa argentina

Inter News 24 Roma Inter è anche Soulé contro Lautaro, così il Toro ha convinto Chivu a schierarlo dal 1?: il retroscena verso la sfida di stasera. Dal prato dell’Olimpico la vista è meravigliosa: c’è uno Scudetto da conquistare e un Mondiale all’orizzonte. Lautaro Martínez e Matías Soulé, fratelli d’Argentina, si sfidano questa sera in un tango che vale tantissimo. Da una parte il Toro, leader affermato dell’Inter e fresco di record con la sua Nazionale; dall’altra il giovane talento della Roma, che sta trascinando i giallorossi e sogna di prendersi un posto al sole accanto al suo illustre connazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

