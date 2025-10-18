Roma-Inter | dove vederla in TV

18 ott 2025

La Serie A riparte col botto dopo la sosta: sabato 18 ottobre 2025, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di una sfida ad altissima tensione tra Roma e Inter, valida per la settima giornata di campionato. Un confronto diretto che promette spettacolo e punti pesanti per entrambe le squadre. Roma-Inter in diretta TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky, disponibile sui canali Sky Sport Uno (201). Sky Sport Calcio (202). Sky Sport 4K (213). Sky Sport (251). In streaming, sarà possibile seguire la gara su DAZN, Sky Go e NOW. La Roma di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, frutto di cinque vittorie nelle prime sei giornate. 🔗 Leggi su Funweek.it

