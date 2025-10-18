roma inter chivu potrebbe dover rinunciare ad un big il motivo

Inter News 24 Roma Inter: Chivu sarà costretto ad una scelta obbligata. Vi spieghiamo perché un big potrebbe saltare la sfida. A poche ore da Roma-Inter, le certezze restano poche per Cristian Chivu, chiamato a sciogliere gli ultimi nodi di formazione in vista della sfida dello stadio Olimpico. Come riportato da Tuttosport, il tecnico rumeno sta riflettendo su più soluzioni, soprattutto nel reparto offensivo. I nerazzurri arrivano alla sfida con qualche interrogativo legato alla condizione dei giocatori rientrati dalle nazionali, in particolare Lautaro Martínez, reduce da un tour de force con l’Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

