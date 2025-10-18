Roma Inter Chivu potrebbe dover rinunciare ad un big Il motivo
Inter News 24 Roma Inter: Chivu sarà costretto ad una scelta obbligata. Vi spieghiamo perché un big potrebbe saltare la sfida. A poche ore da Roma-Inter, le certezze restano poche per Cristian Chivu, chiamato a sciogliere gli ultimi nodi di formazione in vista della sfida dello stadio Olimpico. Come riportato da Tuttosport, il tecnico rumeno sta riflettendo su più soluzioni, soprattutto nel reparto offensivo. I nerazzurri arrivano alla sfida con qualche interrogativo legato alla condizione dei giocatori rientrati dalle nazionali, in particolare Lautaro Martínez, reduce da un tour de force con l’Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com
Torna la serie A: alle 15 #LecceSassuolo e #PisaVerona. Poi 2 incontri di cartello: alle 18.00 #TorinoNapoli e alle 20.45 #RomaInter. Tutte le radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di Francesco Albanese #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X
Roma-Inter vale più dei tre punti. Chivu, uno sfrego al dogma di Gasperini - Dopo le 5 vittorie consecutive, la squadra di Chivu non può permettersi di perdere ... Riporta msn.com
Roma-Inter, all’Olimpico sfida da alta classifica: Gasperini e Chivu contro il loro passato. Il Napoli spera nel sorpasso - Il campionato riparte dopo la sosta Nazionali e lo fa subito con un big match da urlo: Roma- Secondo firstonline.info
Roma-Inter, oggi in Tv: doppia diretta, canale, orario, streaming e polemiche - Stasera 18 ottobre la Roma ospita l’Inter nell’ultimo anticipo della serie A: due opzioni per vedere il big match (ma non in chiaro), ecco chi lo trasmette ... Riporta libero.it