Roma Inter Chivu nel post partita | Alla fine mi prendo questi 3 punti perché qui a Roma non sarà facile per nessuno

Roma Inter, vittoria importante per i nerazzurri. Ecco le dichiarazioni del tecnico Chivu nel post gara. Le parole L’Inter conquista l’Olimpico superando la Roma e si prende la vetta della classifica, condivisa con gli stessi giallorossi e con il Napoli, bloccato a sorpresa dal Torino nell’altro anticipo. La formazione guidata da Chivu firma così il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Inter, Chivu nel post partita: «Alla fine mi prendo questi 3 punti perché qui a Roma non sarà facile per nessuno»

