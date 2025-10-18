Roma Inter Chivu ha deciso | sciolto il ballottaggio in attacco! La scelta finale tra Bonny e Pio Esposito

Inter News 24 : ecco l’11 che ha in mente. Sembra essere sciolto l’ultimo grande dubbio di formazione per Cristian Chivu in vista della supersfida di questa sera contro la Roma. Secondo quanto rivelato dal giornalista Pasquale Guarro, il tecnico nerazzurro ha deciso chi affiancherà Lautaro Martínez in attacco. A vincere il ballottaggio con Pio Esposito sarebbe stato Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante francese, più simile per caratteristiche all’infortunato Marcus Thuram e più fresco fisicamente, dovrebbe quindi partire dal primo minuto all’Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com

