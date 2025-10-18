Roma Inter Chivu ha deciso | sciolto il ballottaggio in attacco! La scelta finale tra Bonny e Pio Esposito

Inter News 24 : ecco l’11 che ha in mente. Sembra essere sciolto l’ultimo grande dubbio di formazione per Cristian Chivu in vista della supersfida di questa sera contro la Roma. Secondo quanto rivelato dal giornalista Pasquale Guarro, il tecnico nerazzurro ha deciso chi affiancherà Lautaro Martínez in attacco. A vincere il ballottaggio con Pio Esposito sarebbe stato Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante francese, più simile per caratteristiche all’infortunato Marcus Thuram e più fresco fisicamente, dovrebbe quindi partire dal primo minuto all’Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Chivu ha deciso: sciolto il ballottaggio in attacco! La scelta finale tra Bonny e Pio Esposito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MATCHDAY ? 20:45, #RomaInter DAJE ROMA DAJE! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X

"Chivu rispettato senza strillare. Non è un artista ma... Inter, solo uno Scudetto" - Candela, compagno alla Roma, racconta il tecnico dei nerazzurri: "Difensore sempre lucido. Si legge su tuttosport.com

Roma-Inter, all’Olimpico sfida da alta classifica: Gasperini e Chivu contro il loro passato. Il Napoli spera nel sorpasso - Il campionato riparte dopo la sosta Nazionali e lo fa subito con un big match da urlo: Roma- firstonline.info scrive

L'Inter di Chivu affronta in trasferta la Roma capolista. E Thuram è fermo ai box - E sono poche le speranze in vista del Napoli «Non so quando possa tornare ». Segnala milano.corriere.it