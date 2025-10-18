Roma-Inter 0-1 Soulé in conferenza stampa | Dobbiamo lavorare sulla fase offensiva

Sololaroma.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso il match tra Roma e Inter, valido per il settimo turno di Serie A. A parlare della partita e del risultato ci ha pensato il calciatore giallorosso Soulé. Queste le sue parole in conferenza stampa: “All’inizio del primo tempo non siamo partiti bene. L’episodio del gol pensavamo fosse fuorigioco, ma poi nel secondo tempo abbiamo reagito. Dovevamo farlo fin da subito nel primo. Quello che ci manca è fare gol e ovviamente stiamo lavorando sulla fase offensiva. Oggi non c’era tanto spazio in mezzo al campo, avevo Bastoni addosso e quando volevo giocare con Paulo c’era Acerbi che non gli dava spazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma inter 0 1 soul233 in conferenza stampa dobbiamo lavorare sulla fase offensiva

© Sololaroma.it - Roma-Inter 0-1, Soulé in conferenza stampa: “Dobbiamo lavorare sulla fase offensiva”

News recenti che potrebbero piacerti

roma inter 0 1PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Segnala calciomercato.it

roma inter 0 1Alla Roma non basta il cuore. L'Inter vince all'Olimpico 0-1 con la rete di Bonny - Gli uomini di Chivu sono bravi a capitalizzare al massimo l'errore in partenza dei giallorossi, ai ragazzi di ... Come scrive rainews.it

roma inter 0 1L’Inter vince 1-0 la battaglia dell’Olimpico con la Roma: decisivo il gol di Bonny - All'undici di Chivu basta la rete dell'ex Parma ad inizio partita per portarsi a casa tre punti pesanti. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter 0 1