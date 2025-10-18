Roma-Inter 0-1 Soulé in conferenza stampa | Dobbiamo lavorare sulla fase offensiva
Si è chiuso il match tra Roma e Inter, valido per il settimo turno di Serie A. A parlare della partita e del risultato ci ha pensato il calciatore giallorosso Soulé. Queste le sue parole in conferenza stampa: “All’inizio del primo tempo non siamo partiti bene. L’episodio del gol pensavamo fosse fuorigioco, ma poi nel secondo tempo abbiamo reagito. Dovevamo farlo fin da subito nel primo. Quello che ci manca è fare gol e ovviamente stiamo lavorando sulla fase offensiva. Oggi non c’era tanto spazio in mezzo al campo, avevo Bastoni addosso e quando volevo giocare con Paulo c’era Acerbi che non gli dava spazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mkhitaryan a tutto campo e le difficoltà della Roma in attacco I voti di Roma-Inter del nostro @mariogiunta #Fantacalcio #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
#RomaInter, l’idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Segnala calciomercato.it
Alla Roma non basta il cuore. L'Inter vince all'Olimpico 0-1 con la rete di Bonny - Gli uomini di Chivu sono bravi a capitalizzare al massimo l'errore in partenza dei giallorossi, ai ragazzi di ... Come scrive rainews.it
L’Inter vince 1-0 la battaglia dell’Olimpico con la Roma: decisivo il gol di Bonny - All'undici di Chivu basta la rete dell'ex Parma ad inizio partita per portarsi a casa tre punti pesanti. msn.com scrive