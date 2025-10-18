Roma-Inter 0-1 Soulé in conferenza stampa | Dobbiamo lavorare sulla fase offensiva

Si è chiuso il match tra Roma e Inter, valido per il settimo turno di Serie A. A parlare della partita e del risultato ci ha pensato il calciatore giallorosso Soulé. Queste le sue parole in conferenza stampa: “All’inizio del primo tempo non siamo partiti bene. L’episodio del gol pensavamo fosse fuorigioco, ma poi nel secondo tempo abbiamo reagito. Dovevamo farlo fin da subito nel primo. Quello che ci manca è fare gol e ovviamente stiamo lavorando sulla fase offensiva. Oggi non c’era tanto spazio in mezzo al campo, avevo Bastoni addosso e quando volevo giocare con Paulo c’era Acerbi che non gli dava spazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

