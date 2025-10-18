Roma-Inter 0-1 Sommer in conferenza stampa | Gli errori fanno parte del passato
Si è chiuso il match tra Roma e Inter, valido per il settimo turno di Serie A. A parlare della partita e del risultato ci ha pensato il calciatore nerazzurro Sommer. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Questa vittoria vale comunque tre punti. Errori? Questo è il calcio, ho fatto un errore e punto. Chi conosce la mia carriera sa che ci sono abituato. Cosa è cambiato con Chivu? Adesso cerchiamo in maniera più veloce l’attaccante, vuole che giochiamo meno dietro e andiamo direttamente dall’attaccante per aprire gli spazi. Non abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma lui vuole vedere che difendiamo insieme, con energia e l’abbiamo fatto bene”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
L'EPISODIO #ACERBI-#CELIK Ecco il racconto, per fotogrammi, di quello che è accaduto fra il difensore dell'#Inter e il giocatore della #Roma #RomaInter - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X
Roma-Inter 0-1, il risultato LIVE - La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, ... Riporta sport.sky.it
PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Come scrive calciomercato.it
Le pagelle di Roma-Inter 0-1: il cinismo Bonny (7), disattenzione molto grave di Celik (5) - La squadra di Cristian Chivu espugna l’Olimpico grazie alla rete di Bonny. Secondo msn.com