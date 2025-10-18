Roma-Inter 0-1 Sommer in conferenza stampa | Gli errori fanno parte del passato

Si è chiuso il match tra Roma e Inter, valido per il settimo turno di Serie A. A parlare della partita e del risultato ci ha pensato il calciatore nerazzurro Sommer. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Questa vittoria vale comunque tre punti. Errori? Questo è il calcio, ho fatto un errore e punto. Chi conosce la mia carriera sa che ci sono abituato. Cosa è cambiato con Chivu? Adesso cerchiamo in maniera più veloce l’attaccante, vuole che giochiamo meno dietro e andiamo direttamente dall’attaccante per aprire gli spazi. Non abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma lui vuole vedere che difendiamo insieme, con energia e l’abbiamo fatto bene”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

