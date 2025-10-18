Roma-Inter 0-1 LIVE | la sblocca Bonny
Gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento hanno alimentato le aspettative di questa Roma, che si presenta al settimo appuntamento del campionato in vetta alla classifica. Per confermare quanto di buono messo in mostra fino a questo momento, i giallorossi cercheranno un’altra ottima prestazione contro l’Inter, con il fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. Pochi secondi fa 18 Ottobre 2025 21:00 21:00 14?-Occasionissima Inter, con Bastoni che ruba palla a Ndicka e serve Mkhitaryan. L’armeno, però, è poco lucido e spara alto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A. In campo Roma-Inter. Torino-Napoli1-0:vetta a rischio per gli azzurri Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-ser - facebook.com Vai su Facebook
#RomaInter, l’idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo - X Vai su X
LIVE - Roma-Inter 0-1, 10': Bonny fulmina la difesa e spacca la partita, tentativo dalla distanza di Calhanoglu - Calhanoglu prova dalla lunga distanza, Svilar si accuccia sul pallone bloccandolo. Come scrive fcinternews.it
Quando si gioca Roma - Inter? - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it
LIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala - Giallorossi con l'argentino falso 9 (come contro il Torino), nerazzurri con lo stesso tandem d'attacco schierato contro la Cremonese ... Da msn.com