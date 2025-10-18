Roma-Inter 0-1 LIVE | la decide Bonny non bastano le tante occasioni per i giallorossi

Gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento hanno alimentato le aspettative di questa Roma, che si presenta al settimo appuntamento del campionato in vetta alla classifica. Per confermare quanto di buono messo in mostra fino a questo momento, i giallorossi cercheranno un’altra ottima prestazione contro l’Inter, con il fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. Pochi secondi fa 18 Ottobre 2025 22:39 22:39 Termina la partita. Finisce la partita, con l’ Inter che vince per 0-1. 3 minuti fa 18 Ottobre 2025 22:38 22:38 90?-Giallo per Baldanzi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Inter 0-1 LIVE: la decide Bonny, non bastano le tante occasioni per i giallorossi

Contenuti che potrebbero interessarti

Whistle goes. Roma-Inter just kicked off - facebook.com Vai su Facebook

#RomaInter, l’idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo - X Vai su X

Roma-Inter 0-1, il risultato LIVE - La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, ... Lo riporta sport.sky.it

Serie A, Roma-Inter 0-1: Chivu aggancia in vetta Gasperini, basta un lampo di Bonny - Decisiva la verticalizzazione di Barella per l'attaccante francese al 6'. Riporta msn.com

Bonny decide allo Stadio Olimpico: Roma ko, vince l'Inter 1-0 - Basta la rete dell'attaccante francese al 6' per decretare la sconfitta giallorossa. Lo riporta ilromanista.eu