Roma-Inter 0-1 LIVE | fine primo tempo
Gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento hanno alimentato le aspettative di questa Roma, che si presenta al settimo appuntamento del campionato in vetta alla classifica. Per confermare quanto di buono messo in mostra fino a questo momento, i giallorossi cercheranno un’altra ottima prestazione contro l’Inter, con il fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 8 minuti fa 18 Ottobre 2025 21:32 21:32 Termina il primo tempo. Terminato il primo tempo tra Roma e Inter con i nerazzurrio che chiudono in avanti nel risultato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Serie A. Roma-Inter. 0-1 dopo i primi 45'. Torino-Napoli1-0:vetta a rischio per gli azzurri Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0
#RomaInter, l'idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo
LIVE - Roma-Inter 0-1, 10': Bonny fulmina la difesa e spacca la partita, tentativo dalla distanza di Calhanoglu - Calhanoglu prova dalla lunga distanza, Svilar si accuccia sul pallone bloccandolo.
Serie A: Inter avanti 0-1 all'intervallo sulla Roma - 0 il primo tempo del big match contro la Roma, valido per l'ottava giornata di Serie A.
LIVE - Roma-Inter 0-1, 23': gestione nerazzurra, Mancini anticipa un cross di Dimarco che poteva fare male - Dimarco prova un filtrante sul quale era pronto a ricevere Lautaro, Mancini mette il piede e anticipa.