Roma Inter 0-1 LIVE | fine primo tempo all’Olimpico | decide il gol di Bonny

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Inter, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Il campionato di Serie A 202526 riparte dopo la sosta per le nazionali di ottobre con una sfida di altissimo livello: allo Stadio Olimpico va in scena il big match tra Roma e Inter, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma inter 0 1 live fine primo tempo all8217olimpico decide il gol di bonny

© Calcionews24.com - Roma Inter 0-1 LIVE: fine primo tempo all’Olimpico: decide il gol di Bonny

News recenti che potrebbero piacerti

roma inter 0 1LIVE - Roma-Inter 0-1, 10': Bonny fulmina la difesa e spacca la partita, tentativo dalla distanza di Calhanoglu - Calhanoglu prova dalla lunga distanza, Svilar si accuccia sul pallone bloccandolo. Si legge su fcinternews.it

roma inter 0 1Serie A: Inter avanti 0-1 all’intervallo sulla Roma - 0 il primo tempo del big match contro la Roma, valido per l’ottava giornata di Serie A. Segnala ilovepalermocalcio.com

roma inter 0 1LIVE - Roma-Inter 0-1, 23': gestione nerazzurra, Mancini anticipa un cross di Dimarco che poteva fare male - Dimarco prova un filtrante sul quale era pronto a ricevere Lautaro, Mancini mette il piede e anticipa. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter 0 1