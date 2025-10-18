Roma-Inter 0-1 Gasperini in conferenza stampa | Non meritavamo di perdere è un peccato

Si è chiusa la tanto attesa sfida tra Roma e Inter. A parlare della partita e della prestazione dei suoi calciatori, durante la conferenza stampa post gara, è stato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Le partite son fatte di 90? e abbiamo preso un gol bruttissimo che ha messo l’Inter nella condizione migliore. La loro è una squadra forte e voloce, ma noi abbiamo iniziato a prendere le contromisure dopo mezz’ora. Nello spogliatoio eravamo fiduciosi di poter fare un buon secondo tempo e così è stato. La differenza è stata nella capacità di tiro, ci è mancata la forza e la precisione nella conclusione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Inter 0-1, Gasperini in conferenza stampa: "Non meritavamo di perdere, è un peccato"

