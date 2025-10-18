Roma-Inter 0-1 | Dovbyk sbaglia a porta vuota Bonny no Chivu sbanca l' Olimpico

La Roma perde per uno a zero contro l'Inter nella settima giornata di Serie A. All'Olimpico decide il gol lampo di Bonny che beffa N'Dicka (fra i peggiori in campo) e rimane freddo davanti a Svilar, non proprio impeccabile. Glaciale sotto porta l'ex Parma, al contrario di Dovbyk. Qui la grande. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

| We trail by a goal to nil at the break #ASRoma #RomaInter - facebook.com Vai su Facebook

#RomaInter, l’idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo - X Vai su X

Roma-Inter 0-1, il risultato LIVE - La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, ... Come scrive sport.sky.it

PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Segnala calciomercato.it

Le pagelle di Roma-Inter 0-1: il cinismo Bonny (7), disattenzione molto grave di Celik (5) - La squadra di Cristian Chivu espugna l’Olimpico grazie alla rete di Bonny. Lo riporta msn.com