Roma-Inter 0-1 decisivo il gol di Bonny

L’Inter batte per 1-0 la Roma all’Olimpico nella gara valida per la settima giornata di Serie A. La squadra di Chivu raggiunge in vetta a 15 punti i giallorossi e il Napoli, uscito sconfitto dal Torino, in attesa della sfida di domenica sera a San Siro del Milan contro la Fiorentina. Decisiva la rete di Bonny al 6?. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma-Inter 0-1, decisivo il gol di Bonny

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A. Roma-Inter. 0-1. Nerazzurri in vetta con giallorossi e azzurri Torino-Napoli 1-0: la squadra di Conte ancora in vetta grazie all'Olimpico. Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.i - facebook.com Vai su Facebook

#RomaInter, l’idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo - X Vai su X

Le pagelle di Roma-Inter 0-1: il cinismo Bonny (7), disattenzione molto grave di Celik (5) - La squadra di Cristian Chivu espugna l’Olimpico grazie alla rete di Bonny. Segnala ilmattino.it

Roma-Inter 0-1, il risultato LIVE - La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, ... sport.sky.it scrive

PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Scrive calciomercato.it