Roma-Inter 0-1 Chivu in conferenza stampa | Abbiamo capito i momenti si sono sacrificati tutti
Si è chiusa la tanto attesa sfida tra Roma e Inter. A parlare della partita e della prestazione dei suoi calciatori, durante la conferenza stampa post gara, è stato il tecnico nerazzurro Chivu. Queste le sue parole: “Io avevo chiesto di capire i momenti e oggi lo abbiamo fatto bene. Nel primo tempo abbiamo pressato bene, transizioni così e così, mentre nel secondo tempo siamo calati. Ovviamente me lo aspettavo, ma i ragazzi si sono messi lì a soffrire, si sono rimboccati le maniche e hanno portato il risultato a casa. Se lo meritano perché fanno tanti sacrifici, lavorano tanto, non vedono le loro famiglie perché stanno fuori casa quindi sono contento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Mkhitaryan a tutto campo e le difficoltà della Roma in attacco I voti di Roma-Inter del nostro @mariogiunta #Fantacalcio #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
#RomaInter, l’idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Segnala calciomercato.it
Alla Roma non basta il cuore. L'Inter vince all'Olimpico 0-1 con la rete di Bonny - Gli uomini di Chivu sono bravi a capitalizzare al massimo l'errore in partenza dei giallorossi, ai ragazzi di ... rainews.it scrive
Roma-Inter 0-1, pagelle: Bonny sigla vittoria e aggancio in classifica. Gasp è senza attaccanti - 1 i top e flop del match: Bonny la sblocca dopo 5 minuti e tanto basta per vittoria e primo posto nerazzurro. Segnala sport.virgilio.it