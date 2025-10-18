Roma-Inter 0-1 Chivu in conferenza stampa | Abbiamo capito i momenti si sono sacrificati tutti

Si è chiusa la tanto attesa sfida tra Roma e Inter. A parlare della partita e della prestazione dei suoi calciatori, durante la conferenza stampa post gara, è stato il tecnico nerazzurro Chivu. Queste le sue parole: “Io avevo chiesto di capire i momenti e oggi lo abbiamo fatto bene. Nel primo tempo abbiamo pressato bene, transizioni così e così, mentre nel secondo tempo siamo calati. Ovviamente me lo aspettavo, ma i ragazzi si sono messi lì a soffrire, si sono rimboccati le maniche e hanno portato il risultato a casa. Se lo meritano perché fanno tanti sacrifici, lavorano tanto, non vedono le loro famiglie perché stanno fuori casa quindi sono contento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

