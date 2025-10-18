Roma Inter 0-1 | Bonny manda i nerazzurri in testa la classifica

Roma Inter 0-1. Un colpo secco, preciso, letale. È bastata una fucilata di Ange-Yoan Bonny per regalare all’Inter una vittoria dal peso specifico enorme sul campo della Roma capolista. All’Olimpico finisce 0-1 per i nerazzurri, che centrano il quinto successo consecutivo e si issano in cima alla classifica, affiancando proprio i giallorossi e il Napoli, sconfitto a sorpresa dal Torino. Una partita intensa, tatticamente complessa, con momenti di grande agonismo e nervi tesi. Ma alla fine è l’Inter di Cristian Chivu a uscire con i tre punti, confermando una crescita evidente sotto ogni aspetto: personalità, compattezza e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it