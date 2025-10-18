Roma-Inter 0-1 Bonny decisivo | Chivu vola in testa

Forzainter.eu | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di oggi diventa estremamente delicata per l’Inter, chiamata a tornare nel migliore dei modi in campo dopo la sosta Nazionali. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti, continuando a risalire la china di una classifica che inizia a soddisfare l’ambiente. Per farlo, però, i nerazzurri dovranno mettere al tappeto la Roma, gara in programma oggi sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida fondamentale, tra due compagini che lottano per le prime posizioni della graduatoria. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale del duello fra la Beneamata ed i giallorossi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

roma inter 0 1 bonny decisivo chivu vola in testa

© Forzainter.eu - Roma-Inter 0-1, Bonny decisivo: Chivu vola in testa

News recenti che potrebbero piacerti

roma inter 0 1Le pagelle di Roma-Inter 0-1: il cinismo Bonny (7), disattenzione molto grave di Celik (5) - La squadra di Cristian Chivu espugna l’Olimpico grazie alla rete di Bonny. ilmattino.it scrive

roma inter 0 1Roma-Inter 0-1, il risultato LIVE - La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, ... Segnala sport.sky.it

roma inter 0 1PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter 0 1