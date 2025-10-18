Roma Inter 0-0 LIVE | inizia il match!

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Inter, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Il campionato di Serie A 202526 riparte dopo la sosta per le nazionali di ottobre con una sfida di altissimo livello: allo Stadio Olimpico va in scena il big match tra Roma e Inter, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma inter 0 0 live inizia il match

© Calcionews24.com - Roma Inter 0-0 LIVE: inizia il match!

Argomenti simili trattati di recente

roma inter 0 0LIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala - Giallorossi con l'argentino falso 9 (come contro il Torino), nerazzurri con lo stesso tandem d'attacco schierato contro la Cremonese ... Scrive msn.com

roma inter 0 0Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 18 Torino-Napoli, alle 20.45 Roma-Inter - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Lecce- Si legge su tg24.sky.it

roma inter 0 0Pagina 0 | Dove vedere Roma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Riflettori puntati sull'Olimpico, dove va in scena la partita di cartello della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Gasperini e Chivu ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter 0 0