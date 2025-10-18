Roma-Inter 0-0 la cronaca LIVE | inizia il match
La giornata di oggi diventa estremamente delicata per l’Inter, chiamata a tornare nel migliore dei modi in campo dopo la sosta Nazionali. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti, continuando a risalire la china di una classifica che inizia a soddisfare l’ambiente. Per farlo, però, i nerazzurri dovranno mettere al tappeto la Roma, gara in programma oggi sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida fondamentale, tra due compagini che lottano per le prime posizioni della graduatoria. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale del duello fra la Beneamata ed i giallorossi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A. In campo Roma-Inter. Torino-Napoli1-0:vetta a rischio per gli azzurri Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-ser - facebook.com Vai su Facebook
#RomaInter, l’idea di #Gasperini per #Dybala: ecco come può impiegarlo - X Vai su X
LIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala - Giallorossi con l'argentino falso 9 (come contro il Torino), nerazzurri con lo stesso tandem d'attacco schierato contro la Cremonese ... Da msn.com
Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 18 Torino-Napoli, alle 20.45 Roma-Inter - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Lecce- tg24.sky.it scrive
Pagina 0 | Dove vedere Roma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Riflettori puntati sull'Olimpico, dove va in scena la partita di cartello della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Gasperini e Chivu ... corrieredellosport.it scrive