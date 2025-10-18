Roma inondata di droga sette arresti | trovata cocaina nelle transenne stradali e sotto le siepi

Sette arresti e sequestri di droga nella periferia est di Roma: la Polizia colpisce le piazze dello spaccio tra Tor Bella Monaca e Borghesiana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma inondata di droga, sette arresti: trovata cocaina nelle transenne stradali e sotto le siepi

Argomenti simili trattati di recente

Quasi in seicentomila a Roma per il corteo proPalestina, la terza gigantesca manifestazione civile nel giro di 72 ore, animata anche da quanto accaduto alla Sumud Flotilla. La capitale è stata letteralmente inondata di cittadini che hanno deciso di far sentire la - facebook.com Vai su Facebook

Roma inondata di droga, sette arresti: trovata cocaina nelle transenne stradali e sotto le siepi - Sette arresti e sequestri di droga nella periferia est di Roma: la Polizia colpisce le piazze dello spaccio tra Tor Bella Monaca e Borghesiana. Si legge su virgilio.it

Roma, maxi sequestro di 200 chili di cocaina. Avrebbero fruttato 16 milioni di euro - I carabinieri indagheranno per ricostruire la filiera dello spaccio ... Segnala romatoday.it

Roma, duro colpo al traffico di droga: carabinieri sequestrano 200 chili di cocaina - La droga sequestrata avrebbe portato nelle casse della criminalità organizzata una somma che si aggira attorno ai 16 mi ... Si legge su quotidiano.net