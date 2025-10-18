Roma Gasperini pensa a Dybala e non solo per battere l’Inter La situazione

Roma, Gasperini punta su Dybala, Soulé e Pellegrini per battere l’Inter di Chivu La sfida tra Roma e Inter si avvicina, e le strategie iniziano a delinearsi. Come riportato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini ha già le idee chiare in vista del match contro i nerazzurri guidati da Cristian Chivu. Il tecnico della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini pensa a Dybala (e non solo) per battere l’Inter. La situazione

Scopri altri approfondimenti

Svilar: "Con Gasperini la Roma è fortissima, l'Inter non ci spaventa" #romainter #svilar - X Vai su X

? Roma-Inter, Bailey convocato da Gasperini: ecco la lista completa - facebook.com Vai su Facebook

Nainggolan: "Koné forte solo fisicamente, Dovbyk? Lasciamo stare". Gasperini pensa a Dybala falso 9 in Roma-Inter - Il centrocampista belga, doppio ex della sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico, ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Cominciamo co ... Riporta msn.com

Roma-Inter, l’idea di Gasperini per Dybala: ecco come può impiegarlo - Quando un calciatore è talmente titolare da non rientrare nemmeno più nelle logiche dialettiche della pretattica, significa che ha compiuto lo step ultimo e definitivo: quello dell’inamovibilit ... Da corrieredellosport.it

Roma-Inter. Tentazione Dybala falso nove. E Rensch insidia Tsimikas - La Roma, prima in classifica, ospita l’Inter in un Olimpico sold out per la settantacinquesima volta da quando i Friedkin hanno messo le ... Riporta ilmessaggero.it