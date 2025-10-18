Roma Gasperini pensa a Dybala e non solo per battere l’Inter La situazione

Roma, Gasperini punta su Dybala, Soulé e Pellegrini per battere l’Inter di Chivu La sfida tra Roma e Inter si avvicina, e le strategie iniziano a delinearsi. Come riportato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini ha già le idee chiare in vista del match contro i nerazzurri guidati da Cristian Chivu. Il tecnico della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

