Roma e Gasperini l’Inter è un tabù totale E all’Olimpico la situazione peggiora

Il tecnico di Grugliasco ha una serie negativa aperta contro i nerazzurri lunghissima e anche i giallorossi non scherzano Roma-Inter è una grande classica del calcio italiano, che richiama alla memoria le grandi sfide di 15 anni fa che valevano lo scudetto. Tempi lontani, ma che per una notte tornano all’Olimpico vista la posizione in classifica della Roma che guarda tutti dall’alto, soprattutto con il ko del Napoli. I nerazzurri, però, sono una vera e propria bestia nera soprattutto in casa per i giallorossi, che in questo stadio non battono l’Inter dal 2 ottobre 2016. Nelle ultime 22 gare complessive 11 vittorie nerazzurre, 7 pareggi e 4 successi romanisti, di cui appunto tre in trasferta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma e Gasperini, l’Inter è un tabù totale. E all’Olimpico la situazione peggiora

Contenuti che potrebbero interessarti

Le ufficiali di Roma-Inter Le scelte di Gasperini e Chivu - facebook.com Vai su Facebook

Svilar: "Con Gasperini la Roma è fortissima, l'Inter non ci spaventa" #romainter #svilar - X Vai su X

Roma, Gasperini: “I derby che restano sono quelli che vinci” - La sfida tra la formazione di Sarri e quella di Gasperini è in programma nella giornata di domani, 21 settembre, alle ore ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Roma, Gasperini: “Mi auguro un derby combattuto. Lo sfottò non deve terminare in violenza” - Le parole di Gian Piero Gasperini in vista del suo primo derby contro la Lazio da allenatore della Roma: le dichiarazioni Quello di domenica 21 settembre, sarà il primo derby della Capitale per Gian ... Riporta gianlucadimarzio.com

Derby Lazio-Roma, Gasperini: “Dovbyk? Ho bisogno di tutti”. Poi il forte annuncio su Pellegrini - Il tecnico giallorosso parla alla vigilia della sua prima stracittadina della capitale: focus sulla sfida con Sarri e tanti dubbi di formazione È la vigilia del derby per Lazio e Roma, per Gasperini e ... Segnala calciomercato.it