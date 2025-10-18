Roma Alfieri accende ’40 secondi’ | il coraggio di Willy contro l’inerzia

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Alfieri porta alla Festa del Cinema di Roma un racconto che rifiuta l’indifferenza: in 40 secondi la memoria di Willy Monteiro Duarte si fa cinema e coscienza civile, tra sguardi che si incrociano e un tempo collettivo, spesso anestetizzato, che il film prova a risvegliare. Un concorso che interroga il presente Nel cuore competitivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma alfieri accende 821740 secondi8217 il coraggio di willy contro l8217inerzia

© Sbircialanotizia.it - Roma, Alfieri accende ’40 secondi’: il coraggio di Willy contro l’inerzia

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma on Fire, lo show dell'Antica Roma che accende l'estate - Dopo il successo della scorsa estate con oltre 50 repliche sold out, il live show serale Roma On Fire torna a infiammare le notti estive della Capitale. Scrive ansa.it

Pellegrini accende di nuovo la Roma, N'Dicka e Mancini stendono il Nizza - Dopo l'incredibile ritorno in campionato con la firma sul derby, il capitano tra i capitani (prima fascia al braccio ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Alfieri Accende 821740