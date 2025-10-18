Roma Alfieri accende ’40 secondi’ | il coraggio di Willy contro l’inerzia
Vincenzo Alfieri porta alla Festa del Cinema di Roma un racconto che rifiuta l’indifferenza: in 40 secondi la memoria di Willy Monteiro Duarte si fa cinema e coscienza civile, tra sguardi che si incrociano e un tempo collettivo, spesso anestetizzato, che il film prova a risvegliare. Un concorso che interroga il presente Nel cuore competitivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
