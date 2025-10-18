Roma 1964 | L’Unica Finale Scudetto Che Costò Cara all’Inter
Inter, il ricordo di Giacinto Facchetti nell’anniversario della nascita Nella sua lunga e trionfale storia, l’Inter ha incassato poche delusioni storiche come quella del 7 giugno 1964, giorno in cui si disputò l’unico spareggio della storia del campionato italiano per l’assegnazione dello Scudetto. Una partita secca che non solo fece storia, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
“Sei unica” non era dedicata a Ilary: dopo 23 anni Totti rinnega la maglia per la ex moglie https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/francesco_totti_ilary_blasi_sei_unica_maglia-424921487/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
?Impegno e memoria: una rappresentanza di studenti UniCA a Roma per il ricordo di Bernardo Leighton con i presidenti Mattarella e Boric Font. Nella giornata di ieri, alcuni ragazzi del Direttivo di ELSA Cagliari hanno avuto l’onore di partecipare all’event - facebook.com Vai su Facebook