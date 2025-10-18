Roma 1964 | la finale scudetto che costò Cara all’Inter

L’Inter nella sua lunga e trionfale storia, ha incassato poche delusioni storiche come quella del 7 giugno 1964, giorno in cui si disputò l’unico spareggio della storia del campionato italiano per l’assegnazione dello Scudetto. Una partita secca che non solo fece storia, ma che interruppe temporaneamente la marcia della Grande L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

