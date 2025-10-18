Rolli Days a Genova nel libro delle cerimonie tutte le cortesie per gli ospiti

Genova, in corso le visite autunnali. Il libro delle cerimonie racconta successi e imprevisti con gli ospiti dal 1588 al 1614. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rolli Days a Genova, nel libro delle cerimonie tutte le cortesie per gli ospiti

? #RolliDays: visita articolata tra Palazzo Tursi, Palazzo Lercari Parodi e Palazzo Orsini con la sindaca Silvia Salis e la giunta comunale Oggi si è aperta l’edizione dei Rolli Days dedicata a Genova l’Ottocento. https://smart.comune.genova.it/comunicati-stam - X Vai su X

Silvia Salis inaugura i Rolli Days. Con una promessa: «La cultura e il turismo saranno sempre di più ricchezza per la città». I video #comunedigenova #liguriaday - facebook.com Vai su Facebook

Entrano nel vivo i Rolli Days d'autunno nel segno dell'Ottocento: il programma - Fino a domenica 19 ottobre l’evento culturale più atteso: per la prima volta saranno visitabili anche edifici e luoghi che hanno segnato la trasformazione di Genova nel XIX secolo ... Si legge su primocanale.it

Rolli Days al via a Genova con un tour della Giunta Salis - L'edizione dei Rolli Days dedicata a Genova e l'800 si è aperta oggi con un tour della sindaca Silvia Salis e della Giunta comunale nelle antiche dimore nobiliari della Repubblica marinara riconosciut ... Come scrive ansa.it

Rolli Days, per tre giorni Genova torna all'Ottocento - In esclusiva aperto Palazzo Orsini, focus anche sull'urbanistica del XIX secolo da via Roma a largo Pertini fino a piazza De Ferrari ... Segnala rainews.it