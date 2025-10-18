Robur un mese e mezzo di fuoco! A fine novembre tutto sarà chiaro
Il Siena scalda il motore. Per la partita di domani pomeriggio sul campo del Sansepolcro, ma anche per gli impegni che dovrà onorare tra la fine di ottobre e tutto novembre. Un mese e mezzo, più o meno, che può dire moto sul futuro della squadra di Bellazzini, chiamata ad affrontare praticamente tutte le squadre di alta classifica, o comunque quelle accreditate ai nastri di partenza come le nobili del raggruppamento. Come se la doppia trasferta Sansepolcro-Ghiviborgo non bastasse, il rientro al Franchi, il 2 novembre, sarà con il Prato. Gli addetti ai lavori, fin dall’inizio, considerano i lanieri l’anti-Grosseto, per il valore dell’organico, sostenuto da una tifoseria che è un lusso per la D (si prevede, al vecchio Rastrello, la presenza di centinaia di sostenitori ospiti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
